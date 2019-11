Russia invierà S-400 in India nel 2025

In base al contratto, firmato nel 2018, la Russia dovrebbe consegnare all'India cinque sistemi S-400 per un valore di oltre $ 5 miliardi.

La Russia adempirà il suo contratto per la consegna di sistemi missilistici S-400 in India nel 2025 poiché ha già ricevuto il primo pagamento anticipato, ha detto il CEO di Rostec State Corporation Sergey Chemezov.

"Il pagamento anticipato è stato effettuato. Non desidero specificare la cifra esatta, ma abbiamo ricevuto la somma. Abbiamo già avviato la produzione, i lavori sono in corso e tutto sarà eseguito nel rispetto del programma. Il contratto dovrebbe essere completato nel 2025", ha detto Chemezov ai giornalisti in una mostra a Dubai.

L'India e la Russia hanno firmato un contratto da $ 5,43 miliardi per l'acquisto di cinque sistemi di difesa antimissile S-400, nonostante le minacce statunitensi d'imporre sanzioni su qualsiasi paese che acquisterà armamenti russi sanzionati dal CAATSA.

Il servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare ha dichiarato domenica che diversi paesi del Medio Oriente hanno espresso interesse per il sistema di difesa aerea S-400 della Russia, mentre la Russia e Riyad stanno attualmente discutendo i termini per un accordo del 2017 che le due parti hanno firmato sulla consegna degli S-400 in Arabia Saudita.