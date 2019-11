Deputato definisce USA e Turchia “seppellitori” della NATO

Gli Stati Uniti come la Turchia si possono definire “seppellitori” della NATO in quanto entrambi questi paesi usano l’alleanza per i propri interessi nazionali, ha dichiarato a Sputnik il deputato del Bundestag e rappresentante ufficiale dei Verdi per le questioni internazionali Alexander Neu.

“La NATO si trova in condizioni vicine a quelle descritte da Macron. I membri dell’Alleanza parlano sempre più spesso dei propri interessi oltre alla NATO. Dall’altra parte invece vediamo il tentativo di strumentalizzare la NATO per i propri interessi. Fino a poco tempo fa erano esclusivamente gli USA a perseguire i propri interessi attraverso la NATO, mentre negli ultimi anni lo fa anche la Turchia. La NATO si sta frantumando e posso solo auspicarlo”, ha detto Neu.

Secondo il deputato, la NATO "è sempre diretta contro la Russia nella sua struttura e autocoscienza", e l'alleanza, a suo avviso, non è in grado di dare lo stesso contributo alla stabilità in Eurasia di "un vero riavvicinamento tra Europa occidentale, Stati Uniti e Russia".

"Gli esercizi retorici verbali di Bruxelles secondo cui la NATO dovrebbe essere coinvolta nella sicurezza europea dovrebbero essere intesi come un luogo comune. Puoi discutere volentieri sull'Alleanza transatlantica, ma non ci sono nuovi contenuti", ha sottolineato Neu.

La dichiarazione di Macron

In precedenza, il presidente della Francia in un'intervista alla rivista The Economist ha affermato che l'Alleanza "ha completamente perso il coordinamento all'interno, cosa che può essere descritta come una "morte cerebrale". Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg hanno dichiarato di non condividere le dure affermazioni del leader francese.