Gilet gialli: 254 arresti nel giorno dell'anniversario di un anno delle proteste

La polizia francese ha arrestato 254 persone durante gli scontri a Parigi e in altre città durante le manifestazioni del primo anniversario del movimento dei gilet gialli, ha detto il ministro degli interni Christophe Castaner domenica.

Le violenze a Parigi, dove la polizia ha combattuto per ore contro i rivoltosi nella piazza sud-est di Place d'Italie, è stata la peggiore della capitale francese da mesi.

Un totale di 173 persone sono state arrestate in città, ha detto Castaner alla radio Europa 1, rivedendo verso l'alto il conteggio di 147 di sabato.

Decine di manifestanti sono stati arrestati in altre piccole proteste in città come Nantes, Montpellier, Strasburgo, Bordeaux e Tolosa.

Castaner ha affermato che c'erano "pochi manifestanti" tra i partecipanti ai disordini di sabato a Parigi, che secondo lui erano principalmente "criminali, bruti giunti per scontrarsi con le forze dell’ordine e impedire ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro".

Diverse macchine sono state capovolte o incendiate, sono state distrutte pensiline delle fermate degli autobus e un monumento a un eroe della Seconda Guerra Mondiale - il maresciallo Alphonse Juin - è stato deturpato.

Le finestre di un grande centro commerciale e di un vicino hotel sono state danneggiate da gruppi di manifestanti vestiti di nero e che indossavano maschere per nascondere i loro volti.

La polizia, che inizialmente aveva autorizzato la manifestazione l'ha subito dopo dichiarata illegale nel momento in cui è diventata violenta, ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per provare a reprimere i disordini.

Nella Francia rurale, l'anniversario si è spento in modo pacifico, con migliaia di gilet gialli che occupano le rotonde e il traffico dove il movimento è iniziato l'anno scorso a causa dell'aumento delle tasse sul carburante.

Il ministero degli Interni ha stimato il numero di manifestanti a 28.600 in tutta la nazione, ma gli organizzatori hanno detto che quasi 40.000 persone sono scese in strada, comunque dei dati ben lontani dalle stime di 282.000 che presero parte ai disordini durante il primo grande giorno di proteste il 17 novembre 2018.

I gilet gialli, senza leader, accusano il presidente Emmanuel Macron di governare a nome dell'élite urbana e sono irremovibili per non essersi ancora sciolti.

Stanno ora cercando di unire le forze con il movimento sindacale, che sta pianificando un grosso sciopero dei trasporti sulle riforme delle pensioni a partire dal 5 dicembre.