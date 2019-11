Genitori impongono dieta vegana a bimbo di 18 mesi: morto di stenti

Un bimbo di appena 18 mesi è morto negli Usa per malnutrizione perché sottoposto a dieta vegana dai suoi genitori. La polizia ha scoperto che anche altri figli erano sottoposti alla stessa dieta.

Gli imponevano la dieta vegana nutrendolo con frutta e verdure crude, è morto così negli Stati Uniti d’America un bimbo di appena 18 mesi dopo aver sofferto per tutta la sua breve vita di stenti e inedia.

I genitori, il 30enne Ryan O’Leary e la 35enne Sheila O’Leary, sono stati arrestati dalla polizia di Cape Coral in Florida dopo l’autopsia e le indagini accurate condotte sul corpicino del bimbo per appurarne con certezza le cause.

Il bambino è morto per malnutrizione, a seguito di una disidratazione, microasteatosi epatica e gonfiore di mani, piedi e gambe. Alla morte il bambino pesava meno di 7 chilogrammi.

I genitori perseguivano una dieta strettamente vegana e l’avevano imposta anche al figlioletto sin dalla sua nascita.

Altri due figli malnutriti

A contattare il 911 ci aveva pensato la madre, la quale aveva trovato il bimbo freddo e immobile nella sua culla, il padre, accorso in aiuto, aveva provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. I paramedici ne hanno constato la morte al loro arrivo nella casa della coppia.

La polizia ha proceduto di ufficio sul caso, interrogando la coppia e accorgendosi che anche i due figli più grandi, di 3 e 5 anni, erano pallidi e malnutriti. La polizia ha poi appreso dai genitori che anche questi due figli erano sottoposti al regime di dieta vegana.

Tutti venivano nutriti con frutta e verdure crude, tanto che uno dei due avrebbe addirittura i denti anneriti.

Sheila ha anche un’altra figlia, avuta da una relazione precedente. Questa figlia risulta in buono stato di salute, perché spesso andava a trovare il padre naturale che la alimentava secondo una corretta dieta alimentare.