Regno Unito: governo e forze armate accusati di aver coperto crimini di guerra in Iraq e Afghanistan

A maggio, secondo quanto riferito, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha invitato il Regno Unito a indagare sulle denunce di omicidio e abusi da parte delle sue truppe in Iraq, esortando Londra a non introdurre leggi che garantiscano l'amnistia ai soldati che potrebbero essere implicati in crimini di guerra.

Un'indagine condotta dal programma Panorama della BBC e dal Sunday Times ha rivelato che il governo e le forze armate del Regno Unito sono stati coinvolti nella copertura della tortura e dell'uccisione illegale di civili da parte delle truppe britanniche in Afghanistan e Iraq.

L'indagine ha citato almeno 11 investigatori britannici che affermavano di aver trovato "prove credibili" di crimini di guerra, con addetti ai lavori che insistevano sul fatto che i soldati britannici avrebbero dovuto essere processati per le uccisioni.

I detective facevano parte del Iraq Historic Allegations Team (IHAT) e dell'Operazione Northmoor, che indagava su presunti crimini di guerra commessi dalle forze britanniche in Iraq e Afghanistan, rispettivamente. Questi gruppi d'inchiesta furono chiusi prima ancora che un singolo soldato venisse incriminato.

Un detective dell'IHAT (Iraq Historic Allegations Team) è stato citato dalla BBC Panorama affermando che "il Ministero della Difesa non aveva intenzione di perseguire alcun soldato di qualunque grado fosse a meno che non fosse assolutamente necessario, e non se non c’erano vie d’uscita."

Un altro detective ha affermato che le vittime dei crimini di guerra dei soldati britannici sono state seriamente deluse.

“E provo un sentimento per le famiglie perché ... non stanno ottenendo giustizia. Come puoi tenere la testa alta come cittadino britannico?” si è chiesto il detective.

Uno dei casi indagati dall'IHAT riguardava l’uccisione con arma da fuoco del poliziotto iracheno Raid al-Mosawi da un soldato britannico di pattuglia a Bassora nel 2003. Il poliziotto è stato sparato in un vicolo mentre lasciava la sua casa di famiglia.

Sebbene in seguito Al-Mosawi sia morto per le sue ferite, i pubblici ministeri militari non hanno mai portato in tribunale nessuno in relazione alle sparatorie.

Il Ministero della Difesa del Regno Unito, da parte sua, ha insistito sul fatto che le sue operazioni militari sono state eseguite nel pieno rispetto della legge.

"Le indagini e le decisioni da perseguire sono giustamente indipendenti dal Ministero della Difesa e hanno comportato supervisione esterna e consulenza legale", ha detto un portavoce del Ministero della Difesa alla BBC, rilevando che "dopo un'attenta valutazione dei casi segnalati, l'autorità di perseguimento del servizio indipendente ha deciso di non perseguire".

"Le affermazioni della BBC sono state trasmesse alla polizia di servizio e all'autorità di perseguimento del servizio, che restano aperte a considerare le accuse", ha aggiunto il portavoce.

L'ONU esorta Londra a indagare le truppe britanniche accusate di aver commesso omicidi e torture in Iraq

Le Nazioni Unite hanno espresso con enfasi la necessità di un'inchiesta pubblica indipendente, esortando fortemente il Regno Unito a "astenersi" dall'introdurre leggi che garantiscano l'amnistia alle truppe che avrebbero potuto essere implicate in crimini di guerra.

I membri del comitato delle Nazioni Unite hanno dichiarato che vi era una crescente preoccupazione per la palese mancanza di procedimenti giudiziari per crimini di guerra, compresa la tortura.