Drone militare si schianta in zona residenziale in Russia - foto

In una cittadina a 200km da Mosca è precipitato un drone militare finendo in una zona residenziale.

In una piccola città nella regione di Ryazan, a circa 200 km da Mosca, un UAV militare modello Orion è precipitato schiandandosi a circa 70 metri da delle abitazioni in una zona residenziale, secondo Sergei Bubenev, un investigatore specializzato in casi importanti per il Comitato investigativo per i trasporti dell'inter distretto di Mosca.

Il veicolo aereo senza pilota Orion è precipitato a 70 metri dagli edifici residenziali, secondo il segretario stampa del governatore della regione di Ryazan Denis Arapov.

Secondo lui "non ci sono state vittime o distruzioni causate dall'incidente".

Под Рязанью разбился БПЛА «Орион» разработки компании «Кронштадт». Беспилотник упал в 13:00 у жилого дома в поселке Листвянка, срубив половину растущей в огороде сосны. pic.twitter.com/2aSxXmKcys — ALF nt (@Julius_ALF) November 16, 2019

​Il veicolo stava effettuando un volo di prova.

Arapov ha affermato che dal momento che il drone doveva atterrare sulla pista di Protasovo, tutti i servizi di emergenza erano pronti. "Ma non è decollato ed è precipitato", ha detto.

Secondo il portavoce del governatore, i servizi di emergenza sono arrivati sulla scena nel giro di pochi minuti e hanno iniziato a ispezionare la zona.

“Successivamente, gli specialisti del Ministero della Difesa, insieme agli impiegati del Ministero delle Emergenze, hanno iniziato a recuperare il drone. Al momento, per quanto ne so, è stato recuperato ", ha detto Arapov.