Oltre cento arresti a Parigi nelle manifestazioni dei gilet gialli

Il numero dei fermi a Parigi durante le proteste dei gilet gialli è salito a 105, ha riferito la prefettura della capitale francese. In precedenza si segnalavano 61 arresti tra i dimostranti.

Oggi nella capitale francese si svolgono diverse manifestazioni in occasione del primo anno dall'inizio delle proteste del movimento dei gilet gialli. I manifestanti si sono scontrati con la polizia, a loro volta le forze dell'ordine hanno usato più di una volta i gas lacrimogeni per contenere i dimostranti.

​Secondo il corrispondente di Sputnik, durante questa giornata i manifestanti hanno eretto diverse barricate con scooter elettrici e barriere, dopodichè li hanno bruciato in piazza d'Italia. Le forze di polizia in pattugliamento regolarmente usano fumogeni e gas lacrimogeni contro i manifestanti.

La maggior parte dei manifestanti non indossa caschi o mezzi per proteggersi. Almeno tre persone sono svenute per l'effetto dei gas lacrimogeni.

I gas lacrimogeni si mescolano col fumo dei roghi: i manifestanti hanno dato fuoco a diversi bidoni della spazzatura, pannelli elettrici e nelle strade adiacenti sale il fumo dalle auto in fiamme.

Spengono gli incendi i vigili del fuoco ed i cannoni ad acqua della polizia, che occasionalmente mira contro i dimostranti dei gilet gialli.

​Le proteste dei gilet gialli sono iniziate in Francia un anno fa per contestare l'aumento delle accise sul carburante. I loro partecipanti indossavano i mantelli riflettenti gialli, che devono tenere in macchina gli automobilisti in caso di incidente notturno.

Da allora ogni fine settimana è stato accompagnato dalle proteste, spesso caratterizzate da rivolte e scontri con la polizia.

Secondo le stime del governo, la Francia ha perso 2,5 miliardi di euro nell'ultimo anno dall'inizio delle proteste dei gilet gialli.

I gilet gialli hanno annunciato altre manifestazioni su larga scala domenica a Parigi e in altre città del Paese, tuttavia non tutte sono state autorizzate dalle autorità.