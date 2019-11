Canada, inventato materiale che ti rende invisibile - Video

Inventato in Canada il materiale che rende invisibili, Quantum Stealth promette di rendere invisibile chiunque e qualunque cosa si cela dietro di esso. Il video.

Di primo acchito lascia un po’ scettici l’idea che possa essere stato davvero inventato un modo per diventare invisibili, eppure una società canadese di Vancouver, la Hyperstealth Biotechnology Corp. Di Guy Cramer, asserisce di esserci riuscita e attraverso un video dimostrativo ne dà prova.

Il nome del materiale è Quantum Stealth (Light Bending Material) ed è stato brevettato depositando ben quattro richieste di brevetto.

In effetti il materiale, del tutto simile a un pannello in PVC trasparente, fa sparire persone e cose poste immediatamente dietro di esso, senza però alterare ciò che c’è sullo sfondo.

Cramer nasconde così sé stesso dietro un grande pannello, poi una serie di caschi da football americano, ma anche elmetti militari.

E in effetti lo scopo d’uso a cui Cramer pensa, è appunto quello militare. La sua azienda si occupa della produzione di indumenti e tecnologie capaci di mimetizzare i militari in un contesto operativo.

Nel video, ad esempio, egli prova a dimostrare l’uso di un pannello mimetizzante applicato sulla torretta di un carro armato in miniatura telecomandato.

Un ulteriore uso operativo potrebbe essere lo spostamento di truppe a bordo di un mezzo completamente ricoperto dal materiale.

Video materiale che rende invisibili

Invisibili alle termocamere e ai raggi infrarossi

Una parte del video, dimostrerebbe anche che il nuovo materiale per l’invisibilità funziona benissimo se posto tra il corpo della persona e una termocamera, ma anche per mimetizzare oggetti e persone in presenza di una telecamera notturna o a raggi infrarossi.

Insomma, sembra proprio che Guy Cramer sia riuscito a coronare il sogno di molti: diventare invisibili, anche se semplicemente nascosti dietro un pannello.

Il video integrale Quantum Stealth

Disponibile anche una versione integrale del video della durata di quasi un'ora in cui l'azienda spiega nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del nuovo materiale che rende invisibili.