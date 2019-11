Londra-Sidney, ecco il nuovo volo più lungo del mondo

Un volo di ricerca sperimentale operato dalla compagnia aerea australiana Qantas è atterrato venerdì 15 novembre a Sydney, dopo aver volato senza sosta da Londra - un viaggio che mette alla prova i limiti delle capacità degli aerei moderni - supernado contemporaneamnte due record di aviazione.

Il volo QF7879 è diventato il volo passeggeri più lungo del mondo condotto da una compagnia aerea commerciale sia per distanza, a 17.800 chilometri (circa 11.060 miglia), sia per durata in volo, a 19 ore e 19 minuti.

Il risultato potrebbe aiutare a inaugurare una nuova generazione di cosiddetti voli a lungo raggio che collegheranno direttamente Sydney lontana con destinazioni in Europa e negli Stati Uniti.

Con circa una cinquantina di persone a bordo l’aereo della Qantas ha lasciato l’aeroporto di Heathrow a Londra giovedì, nell'oscurità di poco precedente all'alba.

Due albe dopo l’aereo è atterrato in un luminoso, caldo venerdì pomeriggio sulla costa orientale dell'Australia. Sono giunti con almeno tre ore in anticipo rispetto a un classico volo con scalo.

La Qantas spera di rendere il volo uno standard da applicare nei programmi di volo entro il 2022 o il 2023, ma prima di poterlo fare dovrà convincere i regolatori dell’aviazione australiana che i piloti, l'equipaggio di cabina e i passeggeri possono affrontare fino a 22 ore in volo senza interruzioni.

Oltre a un collegamento diretto con Londra si pianifica una rotta tra New York e Sidney.

Il volo QF7879 da Londra è uno dei tre viaggi di ricerca intrapresi dalla compagnia aerea per raccogliere dati da presentare all'Autorità australiana per la sicurezza dell'aviazione civile. Durante questi voli, i piloti indossano dei sistemi di monitoraggio delle onde cerebrali e si sottopongono al test delle urine nelle settimane prima e dopo il volo per monitorare i livelli di melatonina, un ormone che controlla i cicli del sonno.

Le sensazioni dei passeggeri

Oltre ai tecnici di volo e ai classici passeggeri l’aereo ha visto la partecipazione di molti giornalisti. I passeggeri sono rimasti sorpresi dal fatto che l'equipaggio di cabina abbia servito la cena nelle prime ore del volo anziché la colazione, nonostante il fatto che l’aereo stesse lasciando l'Inghilterra la mattina presto. In particolare, sono stati offerti panini con bistecca, zuppa e vino. Ciò era dovuto al fatto che il volo era operato in base all'ora di Sydney. Per lo stesso motivo, le luci sono state spente in cabina per simulare la notte in modo da facilitare l’adattamento alle nuove condizioni.

Inoltre, ai passeggeri è stato chiesto di eseguire una serie di esercizi aerobici, inclusi squat e stretching, e di camminare lungo i corridoi tra i sedili.

I viaggiatori sono rimasti particolarmente colpiti che durante il volo hanno assistito a due albe.