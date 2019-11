Ankara dice che ha comprato missili russi S-400 per usarli, non per conservarli

La Turchia ha comprato i sistemi di difesa missilistica russi S-400 per usarli, non solo per conservarli, lo ha dichiarato sabato il responsabile del direttorato industriale della difesa turca Ismail Demir. La dichiarazione giunge a pochi giorni dal colloquio tra il presidente turco Tayyip Erdogan e il presidente degli Usa Donald Trump.

Demir ha aggiunto che non avrebbe senso per nessun paese acquistare sistemi d’arma per conservarli, ed ha aggiunto che i funzionari turchi e statunitensi affronteranno la questione.

Egli ha anche osservato che nessun membro del personale russo andrà in Turchia per attivare gli S-400.

Lo scorso mercoledì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump hanno discusso delle crescenti differenze tra gli alleati della NATO, che vanno dalle minacce di sanzioni per l’acquisto degli S-400 da parte della Turchia in funzione Siria, accettando di lavorare insieme per affrontare le questioni.

Washington e Ankara sono in disaccordo sull’acquisto da parte di quest’ultima dei sistemi di difesa missilistica di fabbricazione russa, tant’è che la Casa Bianca ha minacciato sanzioni.

Gli Stati Uniti sostengono che gli S-400 rappresentino una minaccia per i loro caccia F-35, che fino a ora sono stati assemblati dai due Paesi congiuntamente, ma ora è stata sospesa la partecipazione della Turchia nel programma.

La consegna alla Turchia dei jet da combattimento F-35 stealth, è stata bloccata dagli Usa quando la Russia ha completato la prima spedizione di componenti degli S-400 a fine luglio 2019. La seconda consegna si è invece conclusa a fine settembre, in anticipo rispetto ai tempi programmati.