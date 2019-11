Bolivia: scontri tra civili e polizia, almeno 8 morti e decine di feriti

Almeno 8 morti in Bolivia al termine di una manifestazione pacifica di indigeni pro Evo Morales. L'ex presidente dal Messico invita esercito e polizia a smetterla con il massacro di civili.

Non sono bastate le dimissioni “consigliate” di Evo Morales per riportare la calma in Bolivia. Secondo fonti locali sono morte almeno 8 persone negli scontri tra indios pro Evo Morales e l’esercito a Sacaba, nei pressi della città di Cochabamba una delle tre città più popolose della Bolivia.

Risulterebbero anche 75 feriti ma le autorità boliviane non ne danno notizia. Secondo un medico dell’ospedale di Sacaba raggiunto dalla Bbc, le persone uccise sono state colpite da proiettili veri.

Masacre en Cochabamba: Al menos cinco muertos tras fuerte represión de la policía y las FFAA contra manifestantes que rechazaban el golpe de Estado en Bolivia https://t.co/SZ0ziOMvzG#GolpeDeEstadoBolivia pic.twitter.com/1fmIbqKcar — teleSUR TV (@teleSURtv) November 16, 2019

Gli scontri vanno avanti da settimane tra i sostenitori di Evo Morales e gli oppositori, con una situazione che ormai rischia di dare vita a una vera e propria guerra civile.

Intanto a El Alto, nei pressi della capitale La Paz, manifestanti avrebbero assaltato una centrale di polizia e sequestrato due sottufficiali. Per risolvere la situazione una delegazione sarebbe in viaggio verso la cittadina per negoziare la liberazione.

Masacre en Cochabamba #GolpeDeEstadoBolivia



Una marcha pacífica que iba de Cochabamba a La Paz terminó en masacre



Al menos cinco personas fueron asesinadas por las FF.AA. y la policía de Bolivia, en la fuerte represión a la protesta contra el golpe de Estado pic.twitter.com/d0m6DDjCpH — teleSUR TV (@teleSURtv) November 16, 2019

L’appello alla pacificazione di Evo Morales

Dal Messico dove si è rifugiato, Evo Morales invita l’esercito e la polizia boliviana a cessare il “massacro”.

Venerdì scorso, intervistato dalla Bbc, Morales ha detto che per quanto riguarda i supposti brogli elettorali delle elezioni di ottobre, contro di lui non ci sono accuse sostanziali.

Inoltre, fa notare, che nella Commissione elettorale molti membri appartenevano all’opposizione.

Le mosse del nuovo governo

Il nuovo governo guidato da Jeanine Anez sta prendendo le distanze dagli alleati regionali amici di Evo Morales, in primis dal Venezuela. Il governo della Anez ha anche deciso il rimpatrio di ben 700 medici cubani.