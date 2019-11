Primo anniversario gilet gialli: più di 20 stazioni della metro chiuse e lacrimogeni - video

Il movimento prevede proteste di fine settimana su larga scala, comprese quelle non autorizzate, in tutta la Francia.

"Sabato, 16 novembre, per ordine della prefettura, a partire dalle 7:00 alcune stazioni e snodi di trasporto saranno chiuse al pubblico in vista di numerose manifestazioni in luoghi pubblici" La società di trasporto pubblico RATP ha dichiarato in una nota.

In particolare, le stazioni vicino agli Champs-Elysees - un luogo tradizionale per le proteste - saranno chiuse. Anche le stazioni vicino alla Torre Eiffel, a Place de la Concorde e all'Assemblea Nazionale saranno chiuse. I servizi ferroviari sulle linee 2 e 6 della metropolitana saranno completamente sospesi.

Inoltre, saranno interessate anche più di 50 linee di autobus, con percorsi ridotti o modificati per evitare strade bloccate.

L'ora pianificata in cui i servizi di trasporto torneranno alla normalità non viene riportata.

E' stato riportato che la polizia ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti.

​Sono state installate delle barricate.

​Le proteste dei gilet gialli

L'ondata delle proteste dei gilet gialli è iniziata in Francia il 17 novembre 2018. Le proteste sono state inizialmente innescate dall'intenzione del governo di aumentare le tasse sul carburante. Anche se le autorità hanno abbandonato il piano e introdotto una serie di misure per migliorare la situazione socioeconomica, i manifestanti continuano a scendere in piazza in Francia ogni fine settimana per esprimere il loro più ampio scontento per le politiche del governo.