Bill Gates è di nuovo l'uomo più ricco del mondo

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha superato Jeff Bezos di Amazon come la persona più ricca del mondo venerdì, rivendicando la prima posizione per la prima volta in più di due anni.

Gates potrebbe essere stato in parte aiutato dalla decisione a sorpresa del Pentagono annunciata il 25 ottobre di assegnare un contratto di cloud computing da $10 miliardi a Microsoft su Amazon. Le azioni di Microsoft da allora sono aumentate del 4%, fruttando a Gates una fortuna di $ 110 miliardi, secondo l'indice Bloomberg Billionaires. Le azioni di Amazon sono diminuite di circa il 2% dall'annuncio, portando il patrimonio netto di Bezos a $ 108,7 miliardi.

Gates, 64 anni, ha superato brevemente Bezos, 55 anni, su base intraday il mese scorso dopo che Amazon ha registrato il suo primo calo degli utili in due anni. L'indice, che traccia la ricchezza delle 500 persone più ricche, viene aggiornato ogni giorno di negoziazione dopo la chiusura dei mercati statunitensi. La persona più ricca d'Europa, Bernard Arnault, è terzo con $102,7 miliardi.

Quest'anno Microsoft ha registrato un aumento del 48%, aumentando il valore della partecipazione dell'1 percento di Gates. Il resto della sua ricchezza deriva dalle vendite di azioni e dagli investimenti effettuati nel corso degli anni dal suo family office, Cascade.

Bezos sarebbe molto più ricco se lui e MacKenzie Bezos non avessero divorziato. La coppia ha annunciato la separazione a gennaio, con MacKenzie, 49 anni, che ha ricevuto un quarto delle loro partecipazioni Amazon in luglio. Il suo patrimonio netto è sceso a $35 miliardi venerdì. Gates, d'altra parte, potrebbe non aver mai rinunciato al primo posto se non fosse stato per la sua filantropia. Dal 1994 ha donato oltre 35 miliardi di dollari alla Bill & Melinda Gates Foundation.

Gates ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla tassa sulla ricchezza che è stata proposta da alcuni candidati presidenziali democratici, tra cui Elizabeth Warren, affermando di aver già pagato oltre $10 miliardi di tasse.

"Se avessi dovuto pagare $20 miliardi, va bene", ha detto. Ma quando dici che dovrei pagare $100 miliardi, allora dovrei iniziare a fare un pò di conti su ciò che mi è rimasto".