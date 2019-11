Corea del Nord conduce nuove esercitazioni militari

L'agenzia di stampa statale della Corea del Nord KCNA ha riferito che durante lo show aereo, Kim Jong-un ha incoraggiato i partecipanti e ha espresso la sua soddisfazione per aver dimostrato entusiasmo e grande abilità.

Dopo il concorso, Kim si è congratulato con il personale coinvolto e ha fatto delle foto con i partecipanti.

Secondo la testata, Kim ha sottolineato l'importanza dell'ideologia, non degli equipaggiamenti, per combattere un avversario, affermando che i nemici della Corea del Nord non eccellerebbero mai nelle caratteristiche ideologiche e morali del personale militare del paese.

Oltre a Kim, funzionari di alto rango del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord hanno osservato lo spettacolo aereo.

Le esercitazioni militari tenute nella penisola coreana sono state una delle pietre miliari del dialogo sulla denuclearizzazione tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti.

All'inizio di novembre, i media hanno riferito che gli Stati Uniti e la Corea del Sud potrebbero saltare le tradizionali esercitazioni militari congiunte annuali di dicembre per il secondo anno consecutivo a sostegno degli sforzi di denuclearizzazione diplomatica nella Corea del Nord. Tuttavia, rapporti successivi, citando un funzionario della difesa degli Stati Uniti, affermano che Washington e Seul procederanno con l'esercizio ma terranno esercitazioni di volo limitate.