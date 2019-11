Gilet gialli, Parigi vieta proteste a un anno dalla prima manifestazione

Il prefetto di Parigi ha firmato un'ordinanza per il divieto di manifestare nel prossimo fine settimana sugli Champs-Elysées. Questa data coincide con l'anniversario della prima manifestazione dei gilet gialli, come diffuso da un appello del movimento stesso via social, in cui si invita tutti a tornare nei luoghi degli scontri dell'anno scorso.

I vertici del movimento dei gilet gialli hanno reagito al divieto dicendo che si tratterà di un "weekend esplosivo", in cui il divieto della prefettura si somma alla mancata risoluzione dei problemi per i quali erano iniziate le manifestazione dodici mesi fa.

Il movimento dei gilet gialli

Il movimento dei gilet gialli (in francese mouvement des gilets jaunes) è un movimento spontaneo di protesta nato sui social network nel maggio del 2018 che ha provocato scontri in Francia. La prima manifestazione avvenne il 17 novembre 2018 sugli Champs Elysées.

Il movimento è nato dalla protesta contro l’aumento dei prezzi del carburante e l'elevato costo della vita, sostenendo che un onere sproporzionato delle riforme fiscali dei governi sta cadendo sulle classi lavoratrici e medie, specialmente nelle aree rurali e suburbane. Il simbolo dei gilet gialli è un giubbotto giallo catarifrangente che tutti i motociclisti in Francia devono indossare e che deve essere presente in tutte le auto, da indossare come misura di sicurezza in caso di incidente stradale.

Tra le principali rivendicazioni del movimento l'eliminazione del crescente fenomeno dei senzatetto, il salario minimo francese a 1.300 euro netti, una più equa tassazione che valuti le differenze socio-economiche e la promozione delle piccole imprese. La maggioranza di queste rivendicazioni non sono state tutt'ora ascoltate, come affermato su un post di Facebook dal politico del partito di sinistra francese Djordje Kuzmanovic.