Come il mago Houdini, salta dalla finestra del commissariato con un termosifone in mano - Video

Quest'uomo è riuscito a saltare dalla finestra di un commissariato di polizia con un termosifone da 40 chili con la stessa legiadria di un felino. Ma come avrà mai fatto?

In Russia un uomo è riuscito a fuggire dal commissariato di polizia dove, probabilmente, gli inquirenti lo stavano interrogando, saltando da una finestra con un termosifone di 40 chili stretto in mano

Il video ha subito acquisito una certa popolarità sui social, con molti degli spettatori che hanno cominciato a domandarsi come abbia fatto l'uomo ad atterrare sul tettuccio della macchina sottostante l'edificio in maniera così legiadra, nonostante il pesante fardello che per qualche motivo aveva deciso di portarsi dietro.

Non è ancora chiaro dove l'episodio abbia avuto luogo, dal momento che l'unico elemento in grado di fornire qualche elemento sulla localizzazione geografica del fatto è una bandiera russa che si vede sventolare sopra l'ingresso della stazione di polizia.