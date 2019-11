Terremoto di magnitudo 7,4 colpisce l'Indonesia

Una forte scossa di magnitudo 7,4 è stata registrata in Indonesia, con epicentro in mare, al largo di Kota Ternate. Il sisma sarebbe durato 1 o 2 minuti, secondo le prime testimonianze

Un forte sisma di magnitudo 7,4 ha scosso l'Indonesia. Il suo epicentro è stato localizzato a 133 chilometri a nord est di Kota Ternate a una profondità di 62 chilometri.

Al momento non ci sono notizie di vittime e danni a cose e persone. Sono numerose le testimonianze di gente impaurita che ha scritto sul web. Molti scrivono di aver avvertito una "forte scossa" durata da 1 a 2 minuti. Qualcuno scrive: "Ero all'ultimo piano di un condominio di 8 piani a Manado. L'edificio ha ondeggiato fortemente per un minuto intero. La pittura è caduta dal muro. La gente si è precipitata fuori ma non siamo scappati giù. Ancora adesso stiamo ondeggiando leggermente.

L'Indonesia si trova sull'anello di Fuoco del Pacifico, posizionata lungo una placca tettonica, quindi è soggetta a frequenti fenomeni sismici. Appena un anno fa, a dicembre uno tsunami ha devastato le isole di Java e Sumatra, provocando 429 morti e 1400 feriti, in seguito al collasso parziale del vulcano Cracatoa.