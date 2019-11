La storia di Narwhal, il cane unicorno nato con la coda in mezzo alla fronte - Video

Sta facendo il giro del mondo la storia di Narwhal, il cane nato con una seconda coda in mezzo alla fronte è che è stato ribattezzato "il piccolo magico unicorno peloso".

Sta letteralmente spopolando su internet la storia di un cane nato con una piccola anomalia che lo rende senz'altro uno degli esemplari più particolari al mondo.

Il cucciolo, nato con una seconda coda al centro della sua fronte, è stato adottato da un centro di accoglienza per animali randagi dopo essere stato trovato a vagabondare, da solo, per le strade di una città del Missouri.

Al cucciolo a due code è stato dato il nome di Narwhal, con riferimento alla specie del narvalo per la sua appendice extra che è stata definita "un'anomalia assolutamente perfetta".

"E' letteralmente la cosa più magica che abbiate mai visto, ed è così felice", ha dichiarato la fondatrice del centro di accoglienza Rochelle Steffen.

Narwhal è stato sottoposto ai raggi X la sua 'coda facciale', ma gli esami hanno evidenziato che essa non presentava traccia di tessuto osseo, così da non rendere possibile al cagnolino di utilizzare la sua seconda coda come una sorta di tergicristalli canino.

Gli altri sui parametri vitali sono tutti nella norma e, pertanto, Narwhal ha di fronte a sé una vita lunga e, speriamo, entusiasmante.