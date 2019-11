Il segreto della longevità? Forbes organizza conferenza "Investimenti sull'immortalità" a Mosca

La prima edizione della conferenza internazionale "Investimenti sull'immortalità" avrà luogo il 3 dicembre a Mosca.

Promotori dell'iniziativa, i cui scopi sono quelli di fare informazione sui progressi e le scoperte scientifiche in tema di invecchiamento e di illustrare le possibilità di investimento nel settore, sono la no profit Centaura, la società Way Ray e, come detto, Forbes Russia.

Diversi gli attori che parteciperanno alla giornata di incontri nella capitale russa, ma occorre senz'altr osottolineare la presenza di diversi rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di svariati fondi d'investimento ma anche di aziende leader nei settori della medicina e della farmaceutica.

Gli interventi saranno curati da diversi esperti, tra cui Vadim Gladyshev della Medical School di Harvard, Joao Pedro De Magalhaes dell'Università di Liverpool e Brian Kennedy della National University of Singapore.

«Le biotecnologie sono diventate il nuovo giocattolo per imprenditori e investitori. Gli uni vorrebbero guadagnare su un'ipotetica, rivoluzionaria medicina per il cancro, gli altri invece vogliono davvero sconfiggere la malattia. Le biotecnologie (...) disegnano un futuro incredibile, senza invecchiamneto, malattie e addirittura senza morte. Una tale idea è da sempre al centro dei pensieri dell'essere umano e, forse, ora siamo alle porte di una nuova era con nuove possibilità", ha dichiarato uno dei moderatori attesi alla conferenza, il direttore della redazione russa di Forbes Nikolay Uskov.

Sulla stessa linea d'onda è risultato essere anche il fondatore di Centaura, Vitaly Ponomarev, il quale ha messo in luce le prospettive degli studi sull'invecchiamento.

"L'invecchiamento è un nuovo settore di studi della biologia e della medicina che, sostanzialmente non è mai stato studiato prima. In una prospettiva a lungo termine potremmo trovarci di fronte a delle possibilità senza precedenti sul piano tanto economico quanto sociale. Abbiamo intenzione di dimostrare quanto sia importante studiare i modi in cui è possibile contrastare le malattie dell'età e le cause fondamentali dell'invecchiamento", ha spiegato Ponomarev.