Pista! Cane automobilista guida la macchina in un mercato thailandese - Video

Occhiali da soli, lista per la spesa e busta per riporre gli acquisti, così si è presentato un cane a bordo della 'sua' miniauto in un mercato in Thailanda, stupendo tutti i presenti.

L'animale viene ripreso in una posa del tutto umana, stando seduto sul sedile e tenendo le zampette sul volante, come un guidatore provetto

La sequenza, girata durante i primi giorni di novembre, è stata condivisa su Youtube dall'utente russa Irina Nosova, che in quel momento si trovava in vacanza nel paese asiatico

In realtà, ovviamente, il cane si trova a bordo di una macchina radiocomandata, ma l'effetto è davvero esilarante.