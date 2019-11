Russia, è mistero sul fiume color verde smeraldo a Vladivostok

C'è un alone di mistero su quanto rilevato nelle ultime ore a Vladivostok, dove le acque del fiume Obyasnenya ha assunto un'insolita tonalità verde smeraldo.

Diverse persone si sono immediatamente affrettate a pubblicare foto e video di quello che a molti è sembrato essere un insolito fenomeno naturale.

Un utente, in particolare, ha pubblicato un video in cui, come da lui stesso sottolineato, le acque paiono assumere una colorazione simile a quella dei liquidi antigelo utilizzati in inverno per le automobili.

Fenomeno naturale o inquinamento ambientale?

Alcuni testimoni, tuttavia, sono convinti che ad essere responsabili dell'accaduto siano state le acque di scarico della locale Centrale elettrica numero 2 che, dopo essere finite nel fiume, avrebbero provocato il cambiamento della tonalità dell'acqua.

Ad ogni modo, la compagnia elettrica responsabile per la regione di Vladivostok ha reso noto di non aver registrato alcun malfunzionamento o avaria nell'ultimo periodo, specificando di non utilizzare alcun reagente chimico che avrebbe potuto provocare simili conseguenze.

Ad ogni modo la procura ha aperto un fascicolo di indagini per appurare quali siano state le reali cause del fenomeno.