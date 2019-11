Usa: Uomo guida ubriaco con una gallina vera sulla spalla, patente sospesa

Un uomo nel Milwaukee (Usa), che aveva due condanne per guida in stato di ebbrezza, è stato trovato dalla polizia che guidava ubriaco con una gallina che svolazzava nell'auto.

La polizia di Oak Creek ha riferito che un uomo del Wisconsin è stato arrestato domenica per aver guidato in evidente stato di ebbrezza con una gallina viva aggrappata alla spalla.

L’uomo di 42 anni si chiama Ernesto Martinez-Garnica è di Milwaukee ed è stato visto da un testimone “mentre guidava in modo davvero sconsiderato” su Howell Avenue, con quello che inizialmente era stato scambiato per un falco posto sulla sua spalla.

“C’è un ragazzo dietro di noi… Sta guidando in modo davvero sconsiderato, ed ha un falco nella sua auto”, ha detto il testimone al 911, come riferisce Fox.

Quando la polizia ha raggiunto il conducente spericolato, ha notato il volatile dimenarsi all’interno. Dopo una ispezione più attenta, gli agenti hanno scoperto che si trattava di una comune gallina.

Nel rapporto della polizia si fa notare il fatto che gli agenti hanno rinvenuto “una gallina viva che svolazzava all’interno del veicolo”, oltre a numerose lattine di birre vuote, riporta sempre Fox.

Martinez-Garnica è risultato positivo all’alcol test, e così la polizia lo ha arrestato per guida in stato di ebbrezza per la terza volta. Anche se non si sa se in precedenza era stato beccato con altre galline.

Dalle riprese video di Dashcam, si vede chiaramente un poliziotto che esegue il test di sobrietà, mentre il secondo poliziotto prende il volatile dall’auto per portarlo via.

La gallina, che secondo il rapporto della polizia si chiama “Teresa”, è stato messo al sicuro nell’auto della polizia insieme al cugino di Martinez-Garnica, il quale sedeva accanto al conducente ubriaco.

Il volatile “non parlerà. Si è appellato al quinto emendamento. Non ci darà ulteriori informazioni”, ha detto ironicamente Karen Sparapani, direttore esecutivo della Commissione per il controllo degli animali domestici di Milwaukee.

“È una gallina abbastanza mansueta. Come quando vuoi andare in macchina con uno e lo reputi abbastanza buono”, ha aggiunto scherzosamente la Sparapani.

La polizia ha confermato che Teresa è al sicuro ed è stata affidata alle cure del Milwaukee Area Domestic Animal Control Commission, dove sarà trattenuta fino a quando il proprietario non la richiederà.

Secondo la CBS, il proprietario del volatile aveva tempo fino al 10 novembre per reclamare la gallina. Se non reclamata, Teresa sarà affidata a una struttura per galline.