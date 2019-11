Putin spiega la riduzione delle spese militari della Russia

La riduzione delle spese per la difesa e la sicurezza è legato al "picco della modernizzazione", ha dichiarato Vladimir Putin in una riunione del governo.

"Ciò non è dovuto al fatto che ci relazioniamo a questi argomenti superficialmente, ma al fatto che le principali questioni pianificate e correlate alla necessità di intensificare il lavoro per garantire la sicurezza nazionale e di cambiare i mezzi e gli equipaggiamenti militari, abbiamo passato il picco della modernizzazione", ha chiarito il capo di Stato.

Il presidente ha inoltre osservato che il personale del complesso militare-industriale dovrebbe lavorare ulteriormente, creare prodotti ad alta tecnologia e attrezzature competitive e non "produrre pentole", come alla fine degli anni '90.

Inoltre Putin ha disposto di preparare piani "chiari e comprensibili" per coinvolgere le imprese della difesa nella realizzazione di progetti nazionali e per riferire le necessarie decisioni normative e organizzative.

"Occorre garantire un uso mirato e rigoroso dei fondi assegnati per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Serve per ottenere l'assoluta trasparenza in questo settore, voglio sottolinearlo. Il flusso di fondi dovrebbe essere chiaramente visibile a tutti i livelli di governo e per tutti i tipi delle voci di costo della spesa pubblica", ha aggiunto.

Lo scorso ottobre Putin aveva dichiarato che la Russia si trova solamente al 7° posto nel mondo per spese militari, sebbene abbia già creato armi che non hanno analoghi a livello globale. Allo stesso tempo ha osservato che Mosca non intende farsi coinvolgere in una gara a chi spende di più per la rivalità con gli altri Paesi, dal momento che la "corsa agli armamenti non promette nulla di buono".

Tuttavia, ha sottolineato Putin, la Russia non permetterà il collasso delle sue imprese di difesa e continuerà a sviluppare il potenziale in questo settore per garantire la sicurezza nazionale.