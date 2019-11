Questi nuovi mini robot del MIT giocano a calcio ed eseguono capriole - Video

Al MIT hanno voluto testare i nuovi robot Mini Cheetah. Per questo motivo, nove dispositivi sono stati portati a fare una ‘passeggiata’ vicino al campus.

Sotto il controllo degli operatori, i robot a quattro zampe hanno fatto una corsetta in fila indiana, giocato a calcio, pur senza mostrare giocate mirabolanti, palleggi e virtuosismi, eseguito esercizi vari di ‘stretching’ e fatto anche capriole e salti mortali in sincrono.

Negli ultimi anni, i robot classe Cheetah sono stati considerevolmente migliorati. Sono diventati più compatti e autonomi: ora corrono senza guinzaglio, possono saltare le barriere e superare ostacoli alla cieca.

Il Massachusetts Institute ha presentato il Mini Cheetah a marzo. Oltre al back-flip, questi robot possono atterrare delicatamente quando cadono e correre a velocità fino a 8,8 chilometri all'ora. Ogni unità pesa solo 9 chilogrammi. Il ‘Cheetah’, in inglese ‘Ghepardo’ è prodotto dalla Boston Dynamics, una società di progettazione di ingegneria e robotica fondata nel 1992 come spin-off del MIT. Questa società è conosciuta anche per lo sviluppo di BigDog, un robot quadrupede progettato per le forze armate statunitensi con finanziamenti della Defense Advanced Research Projects Agency e DI-Guy, software per la simulazione umana realistica.