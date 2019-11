Catastrofe in Australia: gravissimi incendi spingono autorità a dichiarare stato di emergenza

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza lungo un'ampia fascia della costa orientale dell'Australia lunedì, esortando i residenti nelle aree ad alto rischio ad evacuare la zona in vista di possibili incendi "catastrofici".

Gli incendi boschivi in ​​tutto il New South Wales e gli stati del Queensland hanno già ucciso tre persone e distrutto più di 150 case. I funzionari si aspettano che le condizioni avverse tra le quali caldo estremo e vento raggiungano il picco a livelli senza precedenti martedì.

Gli incendi boschivi sono una minaccia comune e mortale nelle estati calde e secche dell'Australia, ma quello attuale, ben prima del picco estivo, ha colto molti di sorpresa.

"Tutti devono essere in allerta, non importa dove ti trovi e tutti devono aspettarsi il peggio e non possiamo permetterci di rilassarci," ha detto ai giornalisti a Sydney il Premier del New South Wales Gladys Berejiklian.

La città più popolosa del paese ha lanciato l’allarme per "pericolo di incendio catastrofico" martedì, quando si prevede che temperature fino a 37C° si combinino con forti venti per condizioni potenzialmente mortali. È la prima volta che Sydney vede uno stato d’emergenza classificato a questo livello da quando sono state introdotte le nuove classificazioni di pericolo di incendio nel 2009.

Con una popolazione di oltre 5 milioni di persone, Sydney è circondata da vaste aree boschive, molte delle quali restano molto secche dopo le poche precipitazioni sulla costa orientale del paese negli ultimi mesi.

L'allerta dei servizi d'emergenza

I legislatori hanno affermato che lo stato di emergenza - con ampi poteri garantiti ai vigili del fuoco per controllare le risorse del governo, forzare l'evacuazione, chiudere le strade e interrompere i servizi pubblici - rimarrà in vigore per sette giorni.

Lunedì pomeriggio, i vigili del fuoco hanno autorizzato l'uso del segnale di avvertimento di emergenza standard, un allarme e un avvertimento verbale che verranno riprodotti sulle stazioni radio e televisive ogni ora.

Shane Fitzsimmons, commissario del Servizio antincendio rurale del New South Wales, ha invitato le persone a evacuare prima che le condizioni peggiorino, avvertendo che i nuovi incendi possono iniziare fino a 20 km (12 miglia) prima degli incendi accertati.

"Spostatevi finché tutto è calmo senza la pressione o l'ansia degli incendi che arrivano dalla porta sul retro", ha detto.

Le autorità hanno sottolineato che anche le case ignifughe non saranno in grado di resistere a tali condizioni catastrofiche.

Più di 100 scuole saranno chiuse martedì.

Lunedì pomeriggio, i servizi di soccorso hanno spostato grandi animali da aree ad alto rischio, mentre i funzionari sanitari hanno avvertito che la qualità dell'aria in tutto il New South Wales peggiorerà quando i venti soffieranno fumo dagli attuali incendi boschivi della costa centro-settentrionale a sud.

Gli incendi hanno già avuto un impatto devastante sulla fauna selvatica australiana, con circa la stima di circa 350 koala morti in un grande habitat.