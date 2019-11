Direttrice di Sputnik propone a Morales di diventare conduttore televisivo

"Offro a Morales l'affascinante lavoro di un presentatore televisivo per RT in spagnolo. (L'ex presidente dell'Ecuador Rafael) Correa ha diretto il suo spettacolo per noi per il secondo anno e non se n'è accorto. E poi vediamo come il destino si risolverà", ha scritto Simonyan su Telegram.

Il presidente boliviano Evo Morales ha annunciato le sue dimissioni domenica dopo che i militari e la polizia della nazione hanno esortato il leader a dimettersi tra le continue proteste in tutto il paese.

Insieme al presidente si è dimesso il vicepresidente Álvaro García Linera. Nella sua dichiarazione Linera ha definito la situazione "un colpo di Stato".

Anche la presidente del Senato boliviano Adriana Salvatierra ha rassegnato le dimissioni. Secondo la costituzione boliviana, Salvatierra avrebbe dovuto ottenere un'autorità superiore nel paese dopo che il presidente e il vicepresidente si fossero dimessi.

Ora il potere dovrebbe andare al presidente della Camera dei deputati Victor Borda, ma aveva lasciato l'incarico prima di Morales.

All'inizio della giornata di oggi diversi alti funzionari avevano deciso di dimettersi a seguito di minacce e aggressioni contro i propri familiari.

Il paese sudamericano è stato scosso dalle proteste iniziate subito dopo le elezioni del 20 ottobre, con cui Evo Morales si era assicurato un secondo mandato presidenziale, con le opposizioni che non hanno voluto riconoscere i risultati.

Il culmine delle manifestazioni è stato raggiunto venerdì, quando i media boliviani hanno riportato che le forze dell’ordine erano scese in piazza al fianco dei manifestanti, nella capitale Sucre e nella città di Santa Cruz de la Sierra.