Così i parlamentari russi hanno commentato la pubblicazione del portale cinese Eastday.com, che afferma che in caso di conflitto militare tra NATO e Russia, le forze dell'alleanza sarebbero in grado d'impadronirsi della regione russa in due giorni.

Il senatore Sergei Tsekov in risposta ha ricordato che durante la Grande Guerra Patriottica, Adolf Hitler aveva pianificato di conquistare Sebastopoli in pochi giorni.

"Se a qualcuno improvvisamente gli verrà in mente, anche se, penso, questo non accadrà, non ci sarà una rapida conquista", ha sottolineato in un commento a RBC.

Il membro della camera alta del parlamento, Vladimir Lukin, a sua volta, ha dichiarato di non invidiare chi fa tali piani.

"Esiste la libertà di parola, ma esiste ancora l'espressione inglese: una parola dovrebbe sempre essere migliore del silenzio", ha detto lui.

Il senatore Alexey Pushkov ha anche definito la conquista della città russa uno scenario delirante.

"La NATO non ha alcuna possibilità di catturare Kaliningrad senza rischiare un grave conflitto. Sono sicuro che la NATO ne è al corrente", ha twittato.

Il parlamentare ha suggerito che tali resoconti della stampa sono stati causati da "qualche guerrafondaio negli Stati Uniti".

Le dichiarazioni dei media cinesi e di Richard Hooker

In precedenza il sito web cinese Eastday.com ha citato il maggiore generale del paese, Du Wenlong, uno dei principali strateghi militari dell'Esercito popolare di liberazione (PLA), affermando che in caso di un possibile conflitto NATO-Russia nella regione del Mar Baltico, l'alleanza sarebbe in grado conquistare l'esclave russa di Kaliningrad entro due giorni.

I suoi commenti sono stati fatti dopo che Richard Hooker della Jamestown Foundation, un think tank statunitense, ha affermato in un rapporto che in uno scenario "ipotetico" di un conflitto armato NATO con la Russia nella regione del Mar Baltico, l'alleanza dovrebbe concentrarsi specificamente sull’occupazione dell'exclave russa di Kaliningrad entro almeno due settimane.