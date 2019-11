Tutte i beluga sono stati liberati dalla “prigione delle balene russa”

L'operazione per liberare centinaia di cetacei dalla cosiddetta prigione russa di balene, che è iniziata in estate, è stata completata, gli esperti ambientali hanno liberato in natura gli ultimi beluga nell'Estremo Oriente russo, comunica domenica il servizio stampa dell'Istituto federale di ricerca sulla pesca e l'oceanografia della Russia.

"L'operazione per liberare i mammiferi marini nel loro habitat naturale è stata completata. Tutte le balene Beluga rimanenti sono state rilasciate nel distretto di Baia di Uspeniya Lazovsky nel Territorio del Litorale domenica 10 novembre", si legge nella nota.

Diciotto beluga sono stati rilasciati dalla nave del professor Kaganovsky e 13 dalla nave di Zodiak domenica.

Il portavoce dell'Istituto di ricerca di pesca e oceanografia russo VNIRO, Alexey Smorodov, ha detto a Sputnik che, nonostante la complessità dell'organizzazione dell'operazione, tutto è andato bene grazie alla professionalità, agli sforzi colossali e all'atteggiamento responsabile di tutti i partecipanti alla missione.

Nel frattempo, un gruppo di osservatori di organizzazioni ambientali e pubbliche ha confermato che tutte le rimanenti balene beluga sono state rilasciate, ha detto a Sputnik Oganes Targulyan, un rappresentante di Greenpeace Russia.

"Non possiamo valutare la salute dei beluga, le condizioni della loro pelle. In generale, a nostro avviso, tutti i beluga sono stati rilasciati. Grazie a Dio che gli animali sono stati liberati. Speriamo che non si ripeta più una "prigione delle balene", che verrà imposto il divieto di catturare animali marini a fini culturali ed educativi", ha dichiarato Targulyan, che era presente al momento del rilascio.

La "prigione delle balene”

Nell'ottobre 2018, la "prigione di balene" nella baia russa di Srednyaya è diventata famosa dopo che Greenpeace ha affermato che un gruppo di balene in via di estinzione era stato imprigionato lì in preparazione di essere contrabbandate in Cina. Successivamente è stato aperto un'indagine sulla potenziale pesca illegale di animali acquatici e abusi sugli animali. L'inchiesta ha rilevato che un gruppo di oltre 100 orche e beluga erano intrappolati in un recinto marittimo in pessime condizioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che il caso fosse dunque indagato dalle agenzie statali competenti. Un tribunale locale ha stabilito che i mammiferi marini erano stati catturati illegalmente e che le società responsabili della violazione sarebbero state multate per un totale di 150 milioni di rubli ($ 2,4 milioni). Alla fine di settembre, il ministro russo dell'Ambiente Dmitry Kobylkin ha dichiarato che il ministero non aveva in programma di legalizzare la cattura di orche e beluga nelle acque russe nel 2020.

Le orche e i beluga intrappolati sono stati rilasciati gradualmente a partire da giugno. Sono stati dotati di tracker che consentiranno agli scienziati di tracciare i loro movimenti e raccogliere dati sul loro comportamento in natura.