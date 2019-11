Hollywood in fiamme: grosso incendio, ferito un vigile del fuoco

Un incendio si è elevato sulla collina di Hollywood sabato pomeriggio facendo ripiombare Los Angeles nell’incubo, ma l’intervento rapido e massiccio di 236 vigili del fuoco è riuscito a domare l’incendio in poche ore.

Il Dipartimento antincendio di Los Angeles (LAFD) ha comunicato ufficialmente di essere riuscito a domare l’incendio vasto 34 acri, scoppiato nell’area di 3694 North Barham Boulevard e che minacciava il cimitero privato Forest Lawn dove riposano i divi del cinema, tra cui la tomba di Stan Laurel e Buster Keaton.

Update #BarhamFire #BrushFire; INC#0845; 4:10PM; 3694 N Barham Bl; https://t.co/NIzkmUr7pL; #HollywoodHills; The now 236 LAFD personnel assigned, including 5 helicopters (4 LAFD airships + LAFD contract helitanker), two CL415 ... https://t.co/1D3fLZ0sxm — LAFD (@LAFD) November 10, 2019

Il fuoco di Barham, così è stato battezzato dai pompieri di Los Angeles, non è stato sostenuto dai venti consentendo alle squadre di domarlo in breve tempo.

I 236 vigili del fuoco impiegati hanno aggredito Barham da terra, ma anche con aerei antincendio. A dare supporto ai vigili locali anche quattro squadre antincendio della Contea di Los Angeles.

Nessun civile ferito, un vigile del fuoco ferito al braccio

Come riporta il Los Angeles Daily News, non ci sono civili feriti ma si segnala purtroppo un vigile del fuoco ferito a un braccio e a una gamba. Questi è stato trasportato nel più vicino ospedale per prestargli soccorso. Il vigile del fuoco non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 15% del corpo.

Le cause dell’incendio

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, la squadra investigativa dei LAFD è al lavoro per verificare quali possa essere stata la causa o le cause scatenanti l’incendio di Barham.

Le foto dell’incendio, ‘viste da Twitter’

Su Twitter sono apparse alcune foto che mostrano la densa e alta colonna di fumo generata dall’incendio.

Un video, più ravvicinato, ne mostra l’estensione e si nota bene anche come l’incendio lambisca alcune strutture civili.