Media cinesi: la NATO potrebbe impadronirsi della regione russa di Kaliningrad in due giorni

Il sito web cinese Eastday.com ha citato il maggiore generale del paese, Du Wenlong, uno dei principali strateghi militari dell'Esercito popolare di liberazione (PLA), affermando che in caso di un possibile conflitto NATO-Russia nella regione del Mar Baltico, l'alleanza sarebbe in grado conquistare l'esclave russa di Kaliningrad entro due giorni.

Secondo Du, Kaliningrad non è "un posto grande"; ha una superficie di 15.000 chilometri quadrati e si trova a 1.000 chilometri da Mosca, ma "molto vicino ai paesi della NATO".

Ha suggerito che la Russia potrebbe rapidamente reagire lanciando attacchi in diverse capitali europee, in quello che Du ha avvertito potrebbe portare a una situazione in cui "un'operazione su larga scala verrebbe innescata in tutta Europa". I funzionari russi non hanno ancora commentato la pubblicazione del sito web cinese.

I suoi commenti arrivano dopo che Richard Hooker della Jamestown Foundation, un think tank statunitense, ha affermato in un rapporto che in uno scenario "ipotetico" di un conflitto armato NATO con la Russia nella regione del Mar Baltico, l'alleanza dovrebbe concentrarsi specificamente sull’occupazione dell'exclave russa di Kaliningrad entro almeno due settimane.

“[…] È indispensabile che 1) le forze della NATO superino il bastione di difesa aerea di Kaliningrad entro 14 giorni per acquisiscano i vantaggi della potenza aerea dell'alleanza; 2) le forze sul posto e i rinforzi in rapido arrivo resistano per 30 giorni; e 3) i rinforzi pesanti arrivino ed entrino in combattimento non oltre 30 giorni dopo l'inizio delle ostilità. Oggi la NATO non è pronta a raggiungere nessuno di questi obiettivi", ha affermato Hooker.

Allo stesso tempo, non ha approfondito ciò che potrebbe provocare il conflitto armato, sostenendo semplicemente che Mosca ha piani relativi alla regione baltica.

Il presidente della regione di Kaliningrad, Anton Alikhanov, rifiuta il rapporto di Hooker, descrivendolo una "fiction da tabloid", aggiungendo che "era stanco di commentare le sciocchezze americane".

Le affermazioni di Hooker sono state seguite dal ministero della Difesa russo, che ha sottolineato in una dichiarazione di settembre che "le capacità della difesa aerea nella regione di Kaliningrad sulla rilevazione, scorta e, se necessario, la neutralizzazione garantita di eventuali bersagli aerei nella sua zona di copertura, sono ben note a tutti I piloti della NATO che si sono mai avvicinati ai confini della Russia nei Paesi Baltici”.

La dichiarazione è seguita dai riporti che il Pentagono sta lavorando a piani per violare potenzialmente la difesa aerea della regione.

Commentando la questione, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha assicurato che tutte le regioni russe sono adeguatamente protette, mentre la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che Mosca ritiene "irresponsabili" le dichiarazioni del Pentagono sullo sviluppo di un piano per violare le difese aeree dell'exclave russa di Kaliningrad come una minaccia.