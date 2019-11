Bolivia: oppositori occupano radio e TV di stato e tagliano le trasmissioni

"I manifestanti che hanno circondato i nostri studi ci hanno trattenuto per circa due ore, minacciando di distruggere l'attrezzatura e d'interrompere le trasmissioni se non avessimo sospeso il nostro lavoro giornalistico", ha detto a Sputnik la direttrice della radio di stato Patria Nueva, Iván Maldonado, dopo essere stata costretta a lasciare l'edificio in cui operano entrambi i media.

Maldonado ha affermato di essere riuscita a impedire agli occupanti di causare danni alle attrezzature promettendo che i media trasmettessero solo musica nel caso della radio, e di film e documentari in televisione, cosa avvenuta poco dopo le 16:00 ora locale. (21:00 di Roma), quando le trasmissioni d'informazioni giornalistiche di entrambi i media sono terminate senza dichiarazioni.

Patria Nueva e la rete statale della Bolivia TV stavano trasmettendo un programma dall'8 novembre dedicato quasi esclusivamente a coprire la crisi politica derivante dal rifiuto dell'opposizione alla rielezione di Morales.

Maldonado, che era uno dei presentatori di quella copertura, aveva denunciato prima dell'occupazione dei manifestanti dell'opposizione e poi che i dirigenti e i giornalisti dei media pubblici erano stati minacciati a interrompere il loro lavoro; ha anche rivelato che gli attivisti dell'opposizione erano riusciti tagliare le trasmissioni televisive della Bolivia a Santa Cruz (est).

I giornalisti di Patria Nueva hanno riferito da parte loro delle registrazioni sui social network di chiamate telefoniche anonime con minacce di chiusura se non avessero smesso di coprire gli eventi politici.

Parallelamente, la stazione televisiva filo-governativa Abya Yala ha annunciato la sospensione dei suoi servizi stampa dopo aver denunciato che i suoi lavoratori erano stati aggrediti dai manifestanti dell'opposizione dopo aver partecipato a una conferenza stampa dei sindacati contadini.