Esercito cinese progetta degli esoscheletri per far volare i soldati come Iron Man

In futuro i soldati della Repubblica Popolare Cinese potrebbero essere dotati di esoscheletri capaci di renderli in grado di volare come Iron Man.

Non è un film, bensì si tratta di un progetto condotto dal Dipartimento per l'equipaggiamento dell'Esercito di Liberazione dei Popoli (PLA) cinese, che in un evento denominato Military Individual Exoskeleton System Challenge, tenutosi recentemente a Pechino ha visto quasi 100 equipe provenienti dai migliori istituti di ricerca del Paese sfidarsi per presentare il progetto più convincente di esoscheletro volante da guerra.

Come riporta il quotidiano Global Times, ogni gruppo ha presentato il proprio prototipo di tuta, che è stata testata e comparata con le altre per verificarne l'abilità di trasporto del peso, la mobilità su terreni difficili e la rapidità di ricarica delle armi.

Gli esoscheletri, come nel migliore dei film Marvel, sarebbero dotate di sistemi in grado di leggere le intenzioni dei portatori e sincronizzarle con i loro movimenti, oltre ad essere disegnate in modo tale da fornire energia cinetica supplementare, migliorando le prestazioni fisiche dei piloti.

Essi consentirebbero inoltre di volare, proprio come Tony Stark grazie all'implementazione di un jetpack

Gli esperti militari si sono detti convinti che che la competizione tra i vari team di sviluppo sia un bene, poiché essa può portare ad un produttivo scambio di idee che consentirà all'esercito cinese di dotarsi nel prossimo futuro di armamenti così avvenieristici.

"L'esoscheletro è attualmente ancora molto basilare, ma in futuro l'armatura, le armi e il sistema di volo saranno integrati per creare una tuta in grado di far diventare dei normali soldati in degli Iron Man", ha dichiarato uno di loro.

Nello scorso mese di maggio il Dipartimento della Difesa americano ha pubblicato un rapporto all'interno del quale si avvertiva circa i continui, preoccupanti, miglioramenti delle capacità belliche della Cina che, secondo Washington starebbe utilizzando il furto tecnologico per una rapida modernizzazione delle forze armate.