Desmond Is Amazing è "il futuro", Internet insorge contro il Tweet sulla 12enne drag queen

Monta la polemica su Twitter dopo che su un video celebrativo apparso sulla pagina Twitter @mashable il 3 novembre, la 12enne drag queen Desmond is Amazing è stata definita "il futuro".

La frase completa "Desmond is Amazing è il futuro e noi siamo qui per questo" non è però andata giù a molti utenti, che si sono letteralmente rivoltati contro gli autori del post, subissandoli di commenti del genere "noi non siamo qui per questo".

Desmond Is Amazing is the future and we're here for it pic.twitter.com/jTWm1rRull — Mashable (@mashable) 3 ноября 2019 г.

"Questo bambino viene sfruttato e la sua vita viene distrutta", scrive un utente, precisando che "tutto ciò è incredibilmente triste a dirsi".

This child is bring exploited while his life is being destroyed. It is incredibly sad to see. — Bob Robertson 🇺🇸#WWG1WGA🇺🇸 (@BobRobe45921929) 4 ноября 2019 г.

In molti si sono detti turbati del fatto che, sebbene vivamo in un'epoca moderna, non è accettabile pubblicizzare l'immagine di un 12enne che alla sua giovane età compare regolarmente negli stripclub gay, cercando di attirare l'attenzione di uomini maturi, pronti a pagare fior fior di dollari per vederlo in azione.

Desmond Is Amazing

Desmond Napoles, in arte Desmond Is Amazing, è il primo "drag-kid" della storia, ovvero il primo bambino che si veste e si comporta come una drag queen, termine inglese utilizzato per definire attori o cantanti, ma non solo, che si esibiscono in canti, imitazioni, cabaret e balli, indossando trucco e abiti femminili.

Lui stesso, nella sua bio, si definisce "esplicitamente gay" e grande sostenitore della comunità LGBT. In un'intervista di qualche anno fa al The Daily Beast Desmond ha raccontato di aver iniziato a vestirsi da drag all'età di appena 2 anni, quando indossava i tacchi di sua madre e utilizzava le lenzuola come una parrucca.

Sulle sue pagine Instagram e Facebook Desmond Is Amazing ha già decine di migliaia di follower ed è stato protagonista circa due anni fa alla Fashion Week di New York, dove ha sfilato indossando la prima linea per drag kid.