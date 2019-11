Gorbaciov ha indicato i responsabili della caduta dell’URSS

"I responsabili della fine della perestrojka e del crollo dell'Unione Sovietica sono coloro che organizzarono il colpo di stato nell'agosto 1991, e di chi dopo il colpo di stato sfruttò la posizione di debolezza del presidente dell'URSS", ha detto.

Allo stesso tempo, Gorbaciov notò di essere consapevole dei possibili rischi della perestrojka e che l'intera leadership del paese comprese che erano necessari cambiamenti.

"Era impossibile vivere come prima. E una parte essenziale della perestrojka era una nuova mentalità di politica estera che comprende sia i valori universali e il disarmo nucleare, sia la libertà di scelta", ha spiegato.

L'ex presidente dell'URSS ha sottolineato di non rimpiangere la perestrojka, ma ha riconosciuto che ci sono stati errori nel percorso delle riforme. Ha anche espresso l'opinione che la Russia non tornerà mai a essere un sistema totalitario.

In effetti, l'Unione Sovietica è crollata il 25 dicembre 1991, quando Gorbaciov, in appello al popolo sovietico, annunciò la fine delle sue attività di presidente. Ciò è stato preceduto da un accordo firmato l'8 dicembre dai leader di Russia, Bielorussia e Ucraina, che dichiarava la fine dell'esistenza dell'URSS e proclamava la creazione della Comunità degli Stati indipendenti. Questo atto passò alla storia come Accordo di Belaveža.

Nel 1990, tutte le repubbliche dell'Unione adottarono dichiarazioni di sovranità statale. Per fermare il crollo del paese, il 17 marzo 1991 si tenne un referendum sulla conservazione dell'URSS. Il 76,4% di coloro che presero parte votarono a favore e sulla base dei risultati del referendum nella primavera e nell'estate del 1991 apparve il progetto "Sull'Unione delle repubbliche sovrane", la cui firma era prevista per il 20 agosto. Ma non ebbe mai luogo a causa di un tentativo di colpo di stato del 19-21 agosto 1991, che passò alla storia come colpo di stato di agosto.