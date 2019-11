Coppia di sottomarini nucleari russi simulano “attacco” nel Mare di Barents

Lo Pskov e il Nižnij Novgorod, due sottomarini a propulsione nucleare della flotta settentrionale della Russia, hanno recentemente condotto delle esercitazioni tattiche nel Mare di Barents, incluso un "duello" sottomarino in cui hanno lanciato dei siluri finti l'uno contro l'altro, la flotta settentrionale l'ufficio stampa ha dichiarato al quotidiano russo RBC.

“La fase più difficile e cruciale delle manovre sottomarine congiunte è stata quella del lancio di un siluro contro obiettivi subacquei. Gli equipaggi hanno svolto queste esercitazioni in modalità di combattimento", ha affermato l'ufficio stampa.

Insieme al duello subacqueo, le esercitazioni hanno visto i sottomarini lo svolgimento di manovre di inseguimento, d’ingaggio, e di disturbo usando jamming e falsi bersagli.

I media statali norvegesi hanno riferito la scorsa settimana della presenza di due sottomarini russi Sierra II nel nord del Mare di Norvegia, presumibilmente per l'addestramento nelle operazioni in acque profonde e il collaudo di nuovi armamenti. Secondo l'emittente NRK, oltre 10 sottomarini russi sarebbero stati coinvolti nelle esercitazioni, volte in parte a condurre navigazioni in immersione silenziose dalle loro basi nella penisola di Kola al Mare di Norvegia.