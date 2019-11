La Norvegia apre i porti ai sottomarini nucleari alleati

Secondo i media locali, la presenza di sottomarini internazionali nelle acque norvegesi è triplicata. Nel solo 2018 sono stati registrati in Norvegia 27 approdi portuali di sottomarini a propulsione nucleare statunitensi e britannici.

Presto i sottomarini a propulsione nucleare diventeranno un'abitudine nel centro della più grande città artica norvegese di Tromsø ha dichiarato il ministro della Difesa norvegese Frank Bakke-Jensen ha confermato al quotidiano militare Forsvarets Forum.

Secondo il ministro, sono attualmente in corso lavori la realizzazione di pontili di ormeggio per le navi alleate a propulsione nucleare nel porto industriale di Grotsund a Tonsnes. Non è stato fornito un intervallo di tempo esatto, ma si presume che il lavoro sarà completato nei prossimi mesi.

Ciò significa che le navi da guerra di tutte le classi che richiedono manutenzione, logistica o riposo per i loro equipaggi potrebbero diventare una vista comune per gli abitanti di Tromsø.

“Il porto industriale di Grotsund è stato scelto come porto di scalo nella Norvegia settentrionale per via di un bacino idoneo e di buone infrastrutture nella zona. Questa sarà un'offerta permanente ai nostri alleati ”, ha affermato Bakke-Jensen, descrivendo l'arrivo di sottomarini a propulsione nucleare come parte dell'attività alleata in Norvegia e nelle aree circostanti.

Bakke-Jensen stimava il futuro numero di approdi dai quattro ai cinque all'anno. Secondo lui, ciò non comporterà alcun cambiamento nella politica o nell'approccio alla gestione delle attività alleate. Ciò implica che la dottrina Bratelli del 1975, collaudata da tempo, che proibisce esplicitamente l'arrivo di navi da guerra straniere con armi nucleari a bordo rimarrà valida.

"La dottrina Bratteli è stata istituita come politica norvegese per oltre 40 anni e ha servito bene la Norvegia", ha detto il ministro.

Tuttavia, la questione non è priva di controversie e il progetto ha incontrato l'opposizione locale, tra gli altri del Consiglio comunale di Tromsø. Politici e attivisti locali mettono in dubbio le misure di sicurezza e sono preoccupati per le conseguenze se qualcosa dovesse andare storto.

Bakke-Jensen ha sottolineato che gli attori regionali sono sempre stati coinvolti nei piani nazionali. Ha sottolineato che nessun ormeggio sarà concesso a meno che la direzione della radioprotezione e della sicurezza nucleare non avrà stabilito la garanzia totale di sicurezza e che abbia affermato che non si sono verificati incidenti con navi occidentali a propulsione nucleare.

Nel frattempo, la presenza di sottomarini internazionali nelle acque al di fuori della Norvegia è triplicata, secondo il quotidiano Aftenposten. Nel solo 2018, 27 approdi portuali di sottomarini a propulsione nucleare statunitensi e britannici sono stati registrati in Norvegia.