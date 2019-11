Sarebbero "inarrestabili" questi nuovi stormi di droni russi - Popular Mechanics

La rivista mensile Popular Mechanics li definisce “unstoppable” – inarrestabili. Secondo l’autore del pezzo pubblicato, Kyle Mizokami, esperto in difesa ed elettronica che vive a San Francisco, il nuovo sistema sarebbe appunto inarrestabile perché permetterebbe attacchi multipli con un centinaio di droni contemporaneamente, ognuno dei quali capace di portare dispositivi esplosivi piuttosto potenti.

Nell’articolo viene osservato che questi droni costruiti secondo il principio dell’ala volante unica, saranno in grado di decollo e atterraggio verticale e saranno capaci di un carico di due chilogrammi e mezzo. Secondo Mizokami gli strumenti di difesa tradizionali - missili, droni, pistole, fucili o mitragliatori che si voglia, sarebbero insufficienti e non adeguati alla neutralizzazione completa di un attacco ‘Flock-93’.