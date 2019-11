Ponte di Crimea: già in vendita i biglietti dei treni ma il sito va in blocco per troppe richieste

Aperta ufficialmente oggi la vendita dei biglietti per i treni passeggeri per la Crimea, che inizieranno ad attraversare il nuovo ponte alla fine di dicembre. Il sito della compagnia che vende i biglietti preso d’assalto dai viaggiatori funziona ad intermittenza per il sovraccarico.

La Grand Service Express, compagnia ferroviaria che gestisce le nuove tratte a lunga distanza dei treni Tavria, non ha fatto in tempo stamane a comunicare ufficialmente che sono aperte le vendite per la Crimea a partire dal 23 dicembre, passando attraverso il ponte di Crimea, ora anche ferroviario oltre che stradale, che è stato preso d’assalto da visitatori e viaggiatori desiderosi di prenotare il loro viaggio nella Penisola da San Pietroburgo o Mosca.

"I biglietti sono disponibili sul nuovo sito Web grandtrain.ru e nell'app mobile GSE Tickets, nonché presso le biglietterie ferroviarie in tutto il Paese", hanno fatto in tempo a dichiarare i responsabili della compagnia ferroviaria.

Il primo treno per la Crimea partirà da San Pietroburgo il 23 dicembre (n. 7/8) e arriverà a Sebastopoli alle 14:00 ora di Mosca. Percorrerà ben 2.741 chilometri impiegando 43 ore e mezza. In tutto saranno cinque inizialmente i treni che percorreranno questa tratta, tutti con scompartimenti ad un piano con posti a cuccetta riservati. Poi ci saranno altri quattro treni a due piani con compartimenti SV (4 cuccette riservate per settore) con trattaMosca - Simferopoli e viceversa (n. 27/28). Questi inizieranno ad essere operativi dal 24 dicembre e anch’essi possono da oggi essere prenotati (appena si sbloccherà il sito dal sovraccarico). Il primo treno "Tavria" da Mosca partirà dalla stazione di Kazan alle 23:45 ora di Mosca. In questo caso il viaggio 2.009 chilometri durerà 33 ore.

Завтра стартует продажа железнодорожных билетов в Крым, а первый поезд на полуостров отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Очень рад, что мой родной город станет первым, откуда пойдут поезда в Крым!



Подробнее - https://t.co/L1v8C4cTET pic.twitter.com/0y1RL3vmXp — Borisenko (@borisenkodmitr) November 7, 2019

​La tariffa da Mosca a Simferopoli in un compartimento cuccette inizia dai 2966 rubli a persona (42 euro), 9952 rubli in classe superiore (140 euro). Un biglietto da San Pietroburgo nel posto riservato può essere acquistato da 3.500 rubli (poco meno di 50 euro), in un compartimento cuccette - da 3.906 rubli in su (55 euro circa).

💥Началась продажа жд билетов в Крым!💥

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ / МОСКВА — СИМФЕРОПОЛЬ

«Таврия»

Своё название поезда в Крым получили от одного из древних названий полуострова – Таврия.



Поезда «Таврия» доставят своих пассажиров с материка на… https://t.co/Pa3OmDOt2I pic.twitter.com/ragBGhCM8h — oteli_krima (@KrimaOteli) November 8, 2019

​La società ‘Grand Service Express’ è stata istituita nel 2002 ed è specializzata in trasporti ferroviari di classe comfort, tra cui la tratta Mosca - San Pietroburgo, la più popolare in Russia. Più popolare finora, la prossima estate non è detto che non possa venire già spodestata dalle nuove rotte turitiche crimeane.