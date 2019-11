Al via oggi il Festival internazionale di cultura "La Roma Russa 2019”

Il premio del Festival “La Roma Russa” è una statuetta in marmo designata da scultore di fama mondiale Aleksandr Rukavishnikov.

In due anni della sua esistenza il festival “La Roma Russa” ha premiato molti illustri esponenti del mondo della letteratura, della musica, dell'arte e del teatro.

Tra i candidati della nuova edizione del Festival vi sono: la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, la direttrice della Galleria Tretjakov Zelfira Tregulova; il produttore ed una delle più rilevanti figure del mondo del balletto Daniele Cipriani; il primo solista dell’corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca Jacopo Tissi; l’eminente regista teatrale Lev Dodin; il direttore artistico del Teatro dell’Opera Reale di Mascat (nell’Oman) Umberto Fanni e molte altre personalità di spicco del campo della cultura, i cui lavori promuovono la cultura russa all’estero.

"Oggi, l’interesse per l’arte russa, riconosciuta come componente fondamentale dell’arte mondiale, è difficile da sopravvalutare. Molte persone in Europa e nel mondo sono appassionate della cultura russa, le dedicano i loro studi e si impegnano nella sua divulgazione. In questi anni il numero dei nostri ambasciatori è notevolmente cresciuto. Cresce anche la geografia dei Paesi coinvolti nel progetto “La Roma Russa”.

A parte i Paesi dell'Europa - Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Repubblica Ceca ed altri, del nostro progetto fanno parte personalità di spicco provenienti da India, America e Australia. Sono felice di rendere noto che quest'anno la nostra iniziativa culturale è sostenuta dalle autorità ufficiali dell'ospitale Italia. In particolare, vorrei esprimere la mia riconoscenza all’Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale e ad all'amministrazione della Regione Lazio, sotto il patrocinio dei quali si svolgerà la terza edizione della nostra manifestazione”, - ha sottolineato il Presidente del Festival Vladimir Torin.

© Foto : Festival La Roma Russa Il festival La Roma Russa

Il Festival internazionale di culturale “La Roma Russa” si è tenuto per la prima volta nel novembre 2017. Il progetto ha lo scopo di unire le persone, i cui lavori ed interessi favoriscono la promozione della cultura russa all’estero, nonché di costruire ponti culturali tra Russia ed Europa.

Il progetto culturale “La Roma Russa” ha trovato il sostegno presso l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, l’Unione libraria russa, l’Unione russa degli scrittori, il Conservatorio statale di Mosca P.I. Čajkovskij, l’Istituto italiano di cultura a Mosca e molteplici associazioni di cultura in Italia e in Europa. Inoltre, nel 2019 il Festival ha ottenuto il patrocinio del Comune di Roma (Assessorato alla crescita culturale-Roma Capitale) e della Regione Lazio. Il progetto è seguito dalla stampa, tra cui Agenzia Askanews, Sputnik Italia, Agenzia Nova, Agenzia TASS, Eurasia News TV, Società statale di televisione e di radiodiffusione russa (VGTRK), LF magazine e portale ufficiale dell’Ambasciata italiana a Mosca “La Tua Italia”.