Lazio-Celtic, stadio Olimpico blindato dopo l'aggressione a due tifosi scozzesi

In vista della gara di Europe League tra Lazio e Celtic la squadra scozzese ha suggerito ai suoi fans in trasferta di non far vedere i colori del club in giro per la città, particolamente nella serata.

La squadra del Celtic di Glasgow, rivale della Lazio in Europe League, ha pubblicato sul suo account ufficiale su Twitter una “linea di guida” per i tifosi in trasferta nella città eterna, dopo che ieri sera due supporters scozzesi erano stati accoltellati in un pub della Capitale.

Il Celtic ha suggerito ai tifosi per la propria sicurezza di stare in gruppi più grandi dove è possibile e mantenere il pofilo basso nella città, soprattutto nella serata. Il terzo punto dell’elenco è quello di “evitare i vestiti di colori del club durante le passeggiate per la città, particolarmente nella serata”.

ℹ️ Important information for fans in Rome https://t.co/IH24SnBFQ6 — Celtic Football Club (@CelticFC) November 7, 2019

A seguito del club biancoverde a Roma sono attesi 9 000 tifosi: nel centro cittadino e nelle zone adiacenti allo stadio Olimpico è stata dispiegata una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale.

Nel comunicato emesso dal Celtic viene anche suggerito di non rispondere a provocazioni, intromettersi in conflitti e portare con sè bottiglie di vetro. Un’altra raccomandazione è quella di non raggiungere lo stadio da solo.

Il fischio d'inizio di Lazio-Celtic verrà dato alle ore 18.55. La partita di andata a Glasgow era finita 2-1 per i padroni di casa: alla rete del biancoceleste Manuel Lazzari al 40’, il Celtic ha risposto con i gol di Ryan Christie al 67’ e di Christopher Jullien al 89’. Nella classifica il Celtic è il leader del gruppo E mentre la Lazio occupa il terzo posto.