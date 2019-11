Quante tazze di tè ci si può fare con una sola bustina? Molte di più di quanto tu pensi - Video

Un utente russo di Twitter ha voluto mettere alla prova diverse marche di tè preconfezionato e ha realizzato un video davvero divertente che, seppur con fare assolutamente ironico, mostra alcuni dei rischi nei quali possono incorrere i compratori di marche particolarmente a buon mercato.

Nella sequenza l'uomo tenta diverificare quale tra tre marche di tè in bustina possa essere riutilizzato più volte: il test, che comincia con dell'acqua calda versata in tre tazze, finisce per mostrare che i pacchetti del marchio meno caro possono essere riutilizzati un numero spropositato di volte senza che vada persa l'intensità del prodotto. Vedere per credere.

​Probabilmente il video è un'esagerazione, dal momento che difficilmente una sola bustina di tè, qualunque sia il brand coinvolto, potrebbe bastare per un'intera vasca da bagno.

Nonostante il suo intento sostanzialmente ironico, il video fa comunque abbastanza riflettere in merito alle nostre abitudini alimentari: davvero conviene sempre comprare il prodotto che costa meno?