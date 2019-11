Sospettata presenza di antrace su un treno diretto all'aeroporto di Bruxelles

Una polvere sospetta è stata trovata mercoledì sera su un treno a Denderleeuw (Fiandre Orientali). I servizi di emergenza sono arrivati sulla scena e il treno è stato deviato su un binario inutilizzato. È stato inizialmente emesso un allarme antrace e la polvere è stata raccolta dalla protezione civile per essere esaminata.

"Secondo i primi dati, non si è trattato di antrace. Il macchinista del treno tra Kortrijk e Zaventem ha trovato polvere in una valigetta. I paramedici non hanno voluto correre rischi ed hanno avviato la procedura per l'antrace. Nessuno è rimasto ferito", ha detto il Sindaco Jo Fonck.

I circa 25 passeggeri del treno sono stati fatti scendere dal convoglio ed hanno proseguito la corsa in autobus verso Bruxelles: il treno era diretto verso l'aeroporto di Bruxelles riferisce la compagnia ferroviaria belga SNCB. Quest'ultima si è detta consapevole del fastidio causato ai pendolari, ma confida sulla loro comprensione, in quanto si è trattato di un'emergenza.