SpaceX, per Elon Musk un volo della Starship costerà 'solo' 2 milioni di dollari

Secondo il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk ogni volo della Starship, la nave spaziale in sviluppo presso la compagnia, avrà un costo decisamente contenuto per gli standard dei viaggi spaziali.

La Starship, che sarà una nave spaziale riutilizzabile, necessiterà di 'appena' 900.000 dollari di carburante per decollare dal pianeta Terra ed entrare in orbita.

"Se consideriamo i costi operativi, stiamo parlando di una cifra di 2 milioni di dollari", ha raccontato Musk durante una conversazione con il Generale John Thompson, comandante dello Space and Missile Systems Center di Los Angeles.

"E' una cifra molto inferiore rispetto a quella che viene normalmente utilizzata per altri missili orbitali, dunque è qualcosa che si deve fare", ha aggiunto.

Il trasporto del futuro: missili e navette riutilizzabili

Durante la conferenza, Musk ha toccato diversi argomenti, soffermandosi in particolare sulla necessità di mettere a punto dei missili orbitali riutilizzabili proprio per lanciare Starship nello spazio.

"Poter avere un missile riutilizzabile è un qualcosa di davvero fondamentale, è un po come il Santo Graal", ha spiegato Musk.

SpaceX sta lavorando attivamente anche su questo fronte, perfezionando continuamente i due prototipi di missile modello Falcon 9 e Falcon Heavy.

Tutti i veicoli di SpaceX saranno dunque completamente riutilizzabili e potranno essere impiegati per un gran numero di missioni "prima di andare in pensione".

La colonizzazione dello spazio

La versione finale della nave stellare Starship sarà alta ben 50 metri e peserà 1.400 tonnellate. SpaceX la sta sviluppando affinché essa sia in grado di portare l’uomo sulla Luna, Marte e altre lontane destinazioni. Nelle intenzioni del magnate la nave, in futuro, sarà utilizzata per la colonizzazione dello spazio.