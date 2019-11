La spiaggia delle uova in Finlandia diventa virale su Instagram

Le immagini di una spiaggia strapiena di 'uova' di ghiaccio di varie dimensioni sono state scattate da un residente della cittadina di Oulu e dal fotografo amatoriale Risto Mattila durante una passeggiata per la spiaggia di Marjaniemi, nella regione di Ostrobothnia.

Per sua stessa ammissione, si tratta della prima volta in cui Mattila si è trovato di fronte ad uno spettacolo del genere in 25 anni di vita vicino al mare.

"Io e mia moglie ci siamo meravigliati per questo incredibile fenomeno naturale. Dal momento che avevo una fotocamera ho deciso di immortalare questo momento per le generazioni future", ha raccontato Mattila all'emittente nazionale Yle.

Le immagini hanno cominciato a fare immediatamente il giro del web, finendo anche pubblicate da Yle, suscitando la curiosità dei tanti che si chiedono come sia possibile un qualcosa del genere.

Un fenomeno del tutto naturale

Il fenomeno immortalato da Mattila è però del tutto spiegabile scientificamente, come spiegato dallo specialista Jouni Vainio dell'Istituto metereologico finlandese.

Per fare la loro comparsa, le 'uova' ghiacciate necessitano delle condizioni peculiari: un aria particolarmente fredda e specifiche condizioni delle acque.

Le uova sono formate attorno ad un piccolo sasso o, addirittura, un detrito, attorno al quale, a guisa di fiocco di neve, il ghiaccio forma una sorta di guscio grazie alla corrente delle acque.

"La presenza di un vento troppo forte impedirebbe la formazione delle uova. D'altra parte, un mare troppo calmo porterebbe soltanto ad uno strato piatto di ghiaccio.