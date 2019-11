Catherine Deneuve ricoverata in "condizioni gravi" a Parigi

Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi nella notte tra il 5 e il 6 novembre, riportano i media francesi.

Secondo quanto comunica l'attrice francese 76enne sarebbe in "condizioni gravi". Secondo BFM-TV, che cita fonti vicine all'attrice, si potrebbe trattare di un “colpo di stanchezza” dovuto a un sovraccarico lavorativo.

La diagnosi della star del cinema non viene precisata, così come la struttura medica dove è stata ricoverata. Come riportano i media francesi, la donna, in gravi condizioni, necessiterà di accertamenti medici.

Catherine Deneuve è uno dei simboli del cinema francese. L'attrice divenne una star al debutto della sua carriera: nel 1964 il mondo intero osservò la giovane Geneviève Emery nella sua interpretazione nel film " Les Parapluies de Cherbourg". La pellicola ha ricevuto la Palma d’Oro del Festival di Cannes ed è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di tutto il mondo.

Un anno dopo Deneuve fu la protagonista del thriller bianco-nero “Repulsione” di Roman Polanski, molto apprezzato dagli esperti del cinema. Successivamente l’attrice interpretò in più di 120 film di tali registi come Marco Ferreri, Jacques Demy, Luis Buñuel, Tony Scott, François Ozon e molti altri.