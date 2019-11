Hong Kong, parlamentare aggredito a coltellate da uno sconosciuto - Video

Come riportato dal South China Morning, alle 8:44 ora di Hong Kong (l'1:44 in Italia) uno sconosciuto armato di coltello si è avventato su Junius Ho Kwan-yiu, un parlamentare del governo dell'hub finanziario asiatico che stava confrontandosi con lui e con altri elettori in vista della sua campagna elettorale.

Junius Ho e altre due persone sarebbero stati colpiti da colpi di coltello che però fortunatamente non hanno provocato ferite di grave entità.

Subito dopo l'aggressione, le tre vittime sono state immediatamente trasportate presso una struttura ospedaliera situata nei pressi dell'accaduto, nel quartiere di Tuen Mun.

The attacker of Junius Ho Kwan-yiu could be pressed with "intended murder" charge and receive life sentence: lawyer https://t.co/VoeYW355JD #HongKong #香港 pic.twitter.com/j0YvgO3NX1 — Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2019

​L'episodio è stato ripreso dalle telecamere per poi essere immediatamente pubblicato su Twitter: la dinamica mostra chiaramente che l'attentatore, intento a parlare con il politico di Hong Kong, ha tirato fuori un coltello dal suo zaino e ha colpito Junius Ho, prendendolo alla sprovvista.

Fortunatamente, il personale di sicurezza e gli altri presenti sono riusciti ad intervenire tempestivamente, evitando vittime.

Un'oppositore delle proteste

Junius Ho è conosciuto per essere un oppositore delle proteste anti-governative che sin da giugno sono in corso di svolgimento a Hong Kong.

In particolare era stato aspramente criticato per aver stretto la mano ad alcuni degli uomin in t-sbhirt bianca che avevano aggredito delle persone vestite di nero alla stazione dei treni di Yuanlin, credendo che fossero manifestanti

I disordini a Hong Kong

Sin dal mese di giugno l'ex colonia britannica è teatro di proteste anti-governative e scontri tra i manifestanti e le forze di polizia.

A ottobre, dopo qualche settimana di relativa calma, la situazione si è nuovamente inasprita dopo che il governo della città ha approvato un decreto che vieta l'utilizzo delle maschere nel corso dei raduni pubblici.