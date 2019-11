Attacco a valico di frontiera tra Tagikistan e Uzbekistan, uccisi 15 guerriglieri

Le autorità del Tagikistan rendono noto che è stato neutralizzato un gruppo di guerriglieri che, nel corso della notte, ha preso d'assalto un valico di frontiera al confine tra Tagikistan e Uzbekistan.

Secondo quanto riferito da Dushanbe, il gruppo era composto da venti persone che si sono impossessate di 5 fucili automatici e hanno aperto il fuoco contro il presidio composto dalle unità della polizia di frontiera.

Le forze dell'ordine tagike hanno risposto al fuoco, liquidando 15 dei venti assaltatori e arrestando i restanti cinque.

Durante la sparatoria alcuni effettivi della polizia tagika sono stati colpiti a morte, ma non è ancora stato reso noto il numero totale delle vittime.

Indagini in corso

Le autorità tagike in sinergia con quelle uzbeke hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'assalto e per individuare le sue motivazioni

La linea di confine tra i due stati dell'Asia centrale, Tagikistan e Uzbekistan, misura in totale oltre 1300 km e circa il 20% di tale quantità è rimasto senza presidi in seguito alla caduta del Muro di Berlino e alla fine dell'Unione Sovietica