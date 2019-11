Miracolo! Mendicante invalido si mette le ciabatte, si alza e se ne va - Video

Forse non sapeva di essere spiato dalle telecamere poste nelle strade in cui l'uomo chiedeva l'elemosina. Sicuramente non sapeva che sarebbe diventato virale. Per oltre un minuto si può vedere l'uomo circondato da due donne con in braccio due neonati, chiedere l'elemosina, trascinandosi sulle braccia. Ma ad un certo punto, forse perché stanco, forse perché ha guadagnato già abbastanza, si siede sugli scalini di un'abitazione, circondato dalla famiglia. Si guarda con circospezione, indossa delle infradito, si alza e si allontana.

"Miracolo di Allah, che ha curato le gambe del disabile mendico" il commento di chi ha pubblicato il video.

Occorre precisare che la scena, contrariamente a quanto riportato sui social, non è avvenuta in India. L'episodio è stato confermato da un sito anti-bufale indiano, che però ha precisato che i fatti riportati non sono avvenuti a Delhi, ma in Pakistan.