All'FBI non piace questo elemento: Tik Tok, l'app cinese preferita dai giovani americani

Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta a carico di Tik Tok, il social network che in poco tempo ha conquistato decine di milioni di utenti in tutto il mondo.

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe presto colpire Tik Tok, il social network creato dalla cinese Byte Dance Technology.

Gli Stati Uniti hanno infatti aperto ufficialmente un'indagine circa alcuni punti oscuri dell'acquisizione da parte della società con sede a Pechino di Musical.ly, avvenuta due anni fa per la cifra di un miliardo di dollari.

A suscitare le diffidenze di Washington, inoltre, sarebbe stata anche la poca trasparenza nella gestione dei dati degli utenti e la censura dei dati anti cinesi sulla piattaforma.

Dopo aver appreso dell'apertura dell'inchiesta, Tik Tok ha affidato la propria posizione alle parole di un portavoce della compagnia.

"Nonostante non possiamo commentare gli attuali processi regolatori a nostro carico, TikTok ha chiarito di non avere nessuna priorità più alta di quella di guadagnare la fiducia degli utenti e dei legislatori statunitensi. Parte degli sforzi includono collaborare con il Congresso e noi ci impegniamo a farlo".

Tik Tok, che consente di condividere brevi video e ritoccarli a piacere, è attualmente l'applicazione del momento tra i giovani di tutto il mondo e specialmente negli USA, dove è stata scaricata da ben 26.5 milioni di persone, di cui il 60% appartiene alla categoria di età compresa tra i 16 e i 24 anni.

Attualmente è l'applicazione più scaricata al mondo, tanto da essere riuscita a scalzare mostri sacri quali Facebook, Instagram e Whatsapp.

Il suo successo ha raggiunto delle dimensioni talmente importanti, che la Byte Dance sembrerebbe aver intenzione di lanciare uno smartphone brandizzato Tik Tok.

Cosa possiamo trovare su Tik Tok?

Tra le migliaia di video caricati sul social si può trovare qualcosa per tutti i gusti: performance sportive e canore, scherzi e chi più ne ha più ne metta.

In questo video, ad esempio, un ragazzo ha mostrato come fare per preparare delle vere linguine fatte in casa seguendo la ricetta di una volta.

La crescita monstre di Byte Dance

Byte Dance, la società che detienei diritti di Tik Tok, ha ottenuto un successo folgorante negli ultimi 7 anni, passando dall'essere una piccola start up a diventare un colosso da 78 miliardi di dollari.

Il 2019 è stato un altro anno da record per l'azienda, che nei primi due trimestri ha fatto registrare dei ricavi da oltre 7 miliardi.

Diversi personaggi popolari, soprattutto della musica come Ariana Grande e Katy Perry, sono diventati tra i maggiori utilizzatori di Tik Tok, dei quali si sono fatti promotori indiretti.