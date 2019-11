Sigaretta elettronica, 18enne viva per miracolo lancia campagna contro lo svapo su Instagram

E' destinata ad avere grande risonanza la storia di Simah Herman, la 18enne neyorkese che, dopo aver seriamente rischiato la vita a causa delle sigarette elettroniche, ora annuncia di voler cominciare una campagna contro lo svapo.

La giovane ha rischiato di perdere la vita a causa del vape, arrivando addirittura a dover essere ricoverata in terapia d'urgenza per una gravissima insufficienza polmonare.

"Circa 2 anni fa ho iniziato ad accusare terribili problemi di nausea che si sono poi trasformati in incapacità di mangiare, dormire e vivere normalmente", ha raccontato Simah, descrivendo i primi sintomi dati dall'utilizzo del vape.

La stessa ragazza, per sua ammissione, ha rivelato di aver fumato la sigaretta elettronica "costantemente tutto il giorno, tutti i giorni", preferendola a quella tradizionale per il suo sapore.

Due settimane fa, poi, l'inizio del suo calvario: "Ho iniziato ad avere difficoltà respiratorie e in 48 ore i miei polmoni sono collassati, portandomi ad essere intubata. Tutto a causa del vape", racconta Simah.

Dopo essere uscita dalla fase più delicata, ora la ragazza ha intenzione di intraprendere una campagna per sensibilizzare contro l'utilizzo incontrollato del vape.

"Lo svapo è pubblicizzato come un'alternativa più sana al fumo ma è falso. Può essere fatale sia che si tratti di nicotina che di vaporizzazione", ha concluso la giovane, che ha poi confessato di sentirsi "fortunata" e che "i dottori non pensavano che ce l'avrei fatta. Non è facile smettere, la nicotina è una sostanza chimica molto potente, ma più svapi, più è probabile che tu finisca come me".

Il suo post si chiude con un invito a lasciare da parte le sigarette elettroniche o a smettere di utilizzarle, per chi già ne fa uso.

"Agisci, non lasciare che sia il fumo a vincere. Riprenditi la vita e dacci un taglio, non ne vale la pena, non lasciare che ciò accada".

In America già 26 vittime accertate

Negli Stati Uniti le sigarette elettroniche hanno già mietuto 26 vittime, solo tra quelle accertate dalle autorità sanitarie locali.

Per proteggere i minori, a San Francisco le e-cig sono state tolte dal mercato, con un decreto che ne vieta ufficialmente la vendita.

In Italia l'Istituto Superiore della Sanità ha lanciato l'allarme, facendo scattare l'allerta di grado due presso tutti gli assessorati regionali del Paese.